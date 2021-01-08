Китайская компания Phytium Technology разработала 8-ядерный процессор D2000, который подойдет для повышения производительности как компактных, так и обычных настольных компьютеров.

Производитель сообщает, что новый процессор создан по 14-нм технологическому процессу, что отличает его от предыдущей модели FeiTeng-2000/4. Кроме того, более высокая производительность обеспечивается восемью ядрами, в то время как в предшественнике их было только четыре.

Ядра разбиты на четыре пары, для каждой из которых предусмотрен кэш 2 уровня с объемом 2Мб. Кроме того, для всех восьми ядер имеется еще кэш третьего уровня, объем памяти которого составляет 4Мб.

По словам представителей китайской компании, каждое из ядер FTC663 оснащено инновационными блоками целочисленных вычислений и расчетов с плавающей точкой, а также динамического предсказания ветвлений. Кроме того, анонсируется поддержка инструкций, позволяющих осуществлять векторные вычисления.