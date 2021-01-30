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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский разъяснил необходимость хоронить людей, скончавшихся от коронавируса, в закрытых гробах.

О причинах этого Комаровский рассказал на своём YouTube-канале. Как отметил врач, спустя 4-5 дней после того, как у заразившегося человека был выявлен коронавирус, он начинает терять способность заражать других людей. Таким образом, умерший человек не может являться причиной заражения других, и нахождение рядом с ним не повышает риск заражения.

Закрытые гробы и запреты на прощание с умершими необходимы для того, чтобы у гроба не происходило скопления толпы родственников, нарушающих социальную дистанцию.

Комаровский отметил, что государству необходимо провести разъяснительную работу с населением. Кроме того, он напомнил о необходимости ношения масок и соблюдения соцдистанции в местах скопления людей, в том числе и на похоронах.

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