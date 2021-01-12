Кофе уменьшает риск развития рака простаты, однако одной чашки в день для этой цели явно недостаточно, уверены специалисты китайского медуниверситета Шэньяна. К такому выводу они пришли после изучения данных 1 081 586 мужчин в разных странах мира.

Ученые отметили, что люди, которые ежедневно употребляли от двух до девяти чашек бодрящего напитка, могут рассчитывать на 9-процентное снижение вероятности появления у них онкологических проблем с простатой. Кроме того, такая доза на 16% уменьшает риск смертельного исхода и быстрого прогресса раковой опухоли. Эти показатели также можно увеличить еще на один процент, выпивая дополнительную чашку кофе сверх указанной дозы.

Напомним, что ранее исследования показали, что люди, употребляющие большое количество кофе (от 2 до 10 чашек ежедневно), гораздо больше защищены от рака груди, печени и кишечника, чем все остальные.