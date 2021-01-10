Ши Вэнь, журналист из КНР, решил оценить вероятность стран-участниц НАТО пробить противовоздушную защиту России.

Согласно его словам, РФ обладает «плотной системой перехвата», которая была значительно усовершенствована за последние десятилетия. В результате дальность поражения систем ПВО возросла в два раза, а их эффективность увеличилась на 20%. Эксперт отметил, что частично этого удалось добиться путем принятия на вооружение ЗРК С-400.

Автор материала также напомнил, что сейчас завершаются госиспытания новейшей зенитной ракетной установки С-500. В скором времени ее планируется поставить на боевое дежурство. Вэнь также упомянул комплекс ПЛ-19 «Нудоль», способный ликвидировать не только баллистические ракеты, но и космические аппараты на низкой земной орбите.