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Во вторник, 5 января, на государственном канале Китая в рамках рекламного видео впервые был продемонстрирован стратегический бомбардировщик H-20 китайских ВВС.

Видео длится около четырех минут и рассказывает историю одного китайского пилота, который сейчас управляет новейшим истребителем J-20, относящимся к пятой генерации. В конце рекламы можно увидеть секретное воздушное судно, спрятанное за камуфляжем. Затем на пару секунд на шлеме летчика отображается нос самолета.

Вокруг кабины установлены два сборника воздуха. Сам бомбардировщик выполнен по конструкции «летающее крыло», поэтому похож на американский аналог B-2. Учитывая появление данного самолета в рекламе, можно ожидать, что в скором времени состоится его официальная демонстрация.

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