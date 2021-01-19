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Китайские конструкторы с гордостью представили прототип новейшего поезда, способного разогнаться до 620 километров в час и даже больше.

Эксперты заявляют, что в составе на магнитной подушке применена новейшая технология, в которой ключевую роль исполняют высокотемпературные сверхпроводники. Именно благодаря этом поезд может набирать скорость до 620, а в некоторых случаях – и до 1000 километров в час.

Коммерческие линии таких поездов работают в Китае уже восемнадцатый год, поэтому жителей Поднебесной сложно удивить составами на воздушной подушке. Однако новое изобретение выделяется на их фоне гораздо более высокой скоростью. Стоимость такого поезда сейчас оценивается в 9-10 миллионов долларов. Известно, что над прототипом работали ученые сразу нескольких китайских университетов, сумевшие добиться потрясающих результатов.

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