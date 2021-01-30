В информагентстве Financial Times, сославшись на американские разведданные, сообщили, что самолеты Китая в рамках маневров, проведенных в районе ПВО Тайваня, сымитировали удар по авианосцу ВМС США.

Согласно словам собеседников информагентства, это происшествие случилось 23 января, вскоре после становления Джо Байдена президентом Соединенных Штатов. Они отметили, что КНР послала в юго-западную область района, в котором действуют тайваньские системы ПВО, одиннадцать самолетов. Затем 24 января китайское командование направило в отмеченную зону еще пятнадцать воздушных судов.

Источники указывают, что экипажи китайских истребителей и бомбардировщиков решили использовать авианосную ударную группу Соединенных Штатов, находившуюся в той же акватории в виде тестовой мишени. Они имитировали нападение на американские корабли и осуществили электронный пуск ракет.