Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве Financial Times, сославшись на американские разведданные, сообщили, что самолеты Китая в рамках маневров, проведенных в районе ПВО Тайваня, сымитировали удар по авианосцу ВМС США.

Согласно словам собеседников информагентства, это происшествие случилось 23 января, вскоре после становления Джо Байдена президентом Соединенных Штатов. Они отметили, что КНР послала в юго-западную область района, в котором действуют тайваньские системы ПВО, одиннадцать самолетов. Затем 24 января китайское командование направило в отмеченную зону еще пятнадцать воздушных судов.

Источники указывают, что экипажи китайских истребителей и бомбардировщиков решили использовать авианосную ударную группу Соединенных Штатов, находившуюся в той же акватории в виде тестовой мишени. Они имитировали нападение на американские корабли и осуществили электронный пуск ракет.

Вам может понравиться

Бездействие властей Мозамбика привело к усилению ячейки ИГ в провинции Кабу-Дельгаду

В Мозамбике активизировалась местная ячейка боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ),…

В Екатеринбурге выбрали самую красивую студентку Татьяну

В Екатеринбурге читатели портала E1.ru выбрали самую обаятельную и красивую студентку с…
  • Анна
  • 28.01.2021
  • читать 1 минуту

В Бразилии мужчина 14 раз выстрелил в жену из-за откровенных видео

В Бразилии мужчина жестоко убил свою жену из-за видео, которые она снимала.…
  • Анна
  • 29.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 30 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 января – снег, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев: погода, 30 января – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до 6 °C |