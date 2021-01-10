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Киев всерьез опасается, что Крымский полуостров станет российской ядерной базой, откуда межконтинентальные баллистические ракеты будут стартовать в направлении Ближнего востока, а также европейских и африканский государств, заявляет полковник запаса Олег Жданов.

Украинские офицеры, которые давно ушли в запас, не в восторге от того, что руководство страны позволяет России размещать на крымской территории ракеты стратегических сил РФ. Они уверены, что в ближайшие годы на полуострове появится и ядерное вооружение, с помощь которого Москва сможет держать в страхе полмира.

Одновременно с этим упоминается, что для России такой расклад очень выгоден, потому что если по Крыму будет нанесен ответный удар, то европейская часть РФ не попадет под него. И даже сможет избежать ядерного загрязнения, которое способно уничтожить все население страны.

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