США не рискнут атаковать Китай, так как подобная агрессия обойдется для них слишком дорого, уверен израильский эксперт Яков Кедми. Он отметил, что ядерный потенциал Поднебесной столь велик, что вполне сможет разрушить крупнейшие американские города и военные базы на Тихом океане.

Кедми напомнил Карибский кризис, в ходе которого Соединенные Штаты не рискнули наносить ядерный удар по СССР лишь потому, что тот в ответ мог несколькими ракетами уничтожить всего 2-3 города на территории США. Современный Китай гораздо мощнее, чем Советский Союз в 60-х годах прошлого столетия, поэтому атаковать его Америка точно не будет.

Именно из-за этого США пытаются воевать с Китаем совсем другими методами – экономическими санкциями. Но этим они делают себе только хуже. В последние годы Поднебесная империя приноровилась развивать экономику в обход Соединенных Штатов, которые несут невосполнимые потери.

Кедми уверен, что США не нанесут удар по Китаю и еще по одной причине. Все дело в том, что если Америка и КНР обменяются ядерными ударами, выигравшей стороной окажется Россия, которая сохранит свой военный потенциал и станет доминирующей державой на мировой арене.