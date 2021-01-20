В течение ближайших 10 лет Турция и Иран станут ядерными державами, уверен израильский военный эксперт Яков Кедми. Он заявляет, что атомное оружие сегодня стало признаком силы государства, поэтому Тегеран и Анкара намерены развивать его производство уже в ближайшие годы.

Кедми также считает, что Израиль не будет препятствовать появлению у Ирана ядерного оружия, однако попытается максимально затянуть во времени этот процесс. При этом Тель-Авив вряд ли решится на решение данного вопроса силовым путем. Хотя бы потому, что в одиночку затевать войну с Ираном или Турцией не стали бы даже США. Скорее всего, он будет искать другие способы сдерживания Тегерана.

К таким способам он отнес пассивное ожидание того момента, пока Иран сам не передумает и не откажется от разработок оружия массового поражения, и создание собственного оружия, которое будет сдерживать Тегеран. Первый вариант можно отмести сразу, так как в нынешних условиях у Ирана не остается другого выхода, как превратиться в ядерную державу. Поэтому у Тель-Авива остается только один вариант.