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Голые землекопы – это уникальная разновидность грызунов, которым не страшны онкологические заболевания и неведомы болевые ощущения. Кроме того, семьи этих существ способны общаться на собственных диалектах, которые иногда не понимают дальние сородичи.

Ученые рассказали, что в каждой из семей может быть по две сотни особей. Для общения они используют всего 17 сигналов, однако изменяют их до такой степени, что те превращаются в понятные лишь членам одной семьи диалекты.

Эксперты отметили, что голые землекопы – это слепые существа, которые 99 процентов времени проводят под землей. Поэтому голосовое общение является для них единственным средством коммуникации.

Для эксперимента ученые проанализировали сигналы, которые подавали представители 166 семей. По результатам исследования они сообщили, что в разных сообществах грызуны подают такие сигналы совсем разными голосами. Причем сородичи практически сразу реагируют на зов «своих» и могут полностью проигнорировать сигналы, подаваемые членами другой семьи. Помимо этого, специалисты отметили, что если голого землекопа подселить в чужое семейство, он очень быстро усваивает тонкости его диалекта.

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