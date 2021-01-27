Группа ученых из Канады использовала титан и алмазы, чтобы очистить жидкость от микропластика. Новый метод оказался крайне эффективным.

Специалисты провели небольшой эксперимент, использовав сильнодействующие электроды из титана и алмазы, в состав которых был добавлен бор, на воде с частицами пластика. Оказалось, что при помощи данных элементов из жидкости можно убрать все пластиковые волокна, не позволив им попасть в атмосферу.

Применив этот способ, исследователи смогли разложить около 89 процентов всего микропластика в воде всего за 6 часов. Несмотря на успех, эксперты отметили, что данную технологию вряд ли станут массово использовать из-за дороговизны алмазов. К тому же она все еще нуждается в определенных доработках.