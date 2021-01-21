Группа исследователей из Канады смогла разработать новый метод очистки воды от микропластика, базирующийся на применении титана и алмазов.

Специалисты осуществили несколько испытаний с использованием мощнейших титановых электродов и алмазов, легированных бором, на воде, которая была заранее загрязнена гранулами полистирола размером около 26 микрометров. В результате 89 процентов микропластика разложился уже через 6 часов.

Несмотря на достигнутый успех, ученые считают, что их новая технология требует определенной доработки. Они также отметили, что на подобную очистку потребуется вложение значительных денежных средств, учитывая дороговизну алмазов.