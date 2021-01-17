Отопительное газовое оборудование нуждается в регулярном профилактическом осмотре, очистке и техническом обслуживании для обеспечения его безопасной и бесперебойной работы.

При обнаружении какой-либо неисправности газового котла необходимо незамедлительно позаботиться о ремонте оборудования. Специалисты отмечают, что чаще всего ремонтировать приходится газовые горелки.

Назначение и устройство газовых горелок

Основным назначением горелки служит обеспечение сгорания топлива с целью получения тепловой энергии. Фактически горелка является основным конструктивным элементом любого отопительного котла, отвечающим за равномерное и полное использование топлива.

Качественную и технически исправную горелку отличает:

бесшумный режим работы;

минимум вредных побочных продуктов при сгорании газа;

обеспечение равномерного сжигания топлива.

Современные горелки обладают простой схемой устройства, что позволяет владельцам самостоятельно устранить различные технические неполадки.

Устройство этого элемента напрямую связано с его функциональным назначением. Воспламенение газо-воздушной смеси в форсунке происходит за счет системы розжига, наличие пламени контролируется особым “датчиком огня”. В процессе работы автоматическая система осуществляет контроль за равномерностью подачи газа и температурой, выполняя при необходимости аварийное отключение. Побочные продукты горения в рабочей фазе отопительного оборудования выводятся через дымоход с хорошей тягой.

Основные эксплуатационные требования к газовым горелкам

При выборе отопительного оборудования и комплектующих для него важно учесть технические требования и нормы безопасности.

Газовые горелки должны отвечать следующим требованиям:

обеспечивать полное сжигание газа с минимумом выделяемых вредных продуктов;

иметь простую и понятную конструкцию;

быть доступными для самостоятельного монтажа, ремонта и чистки;

работать бесшумно;

обладать функцией удобного переключения режимов.

Грамотный подход к выбору отопительного оборудования, приобретение его и различных комплектующих у надежно и проверенного поставщика являются гарантией длительной и безопасной эксплуатации отопительного котла. Интернет-магазин климатического и отопительного оборудования “Венту” предлагает сертифицированные запасные части для ремонта горелок, а также любые комплектующие для отопительных систем от ведущих российских и зарубежных производителей.

Типы газовых горелок

Современные производители предлагают широкий ассортимент газовых отопительных котлов, который включает:

универсальные (для нескольких видов топлива);

атмосферные;

низкотемпературные;

турбированные;

эжекторные;

с вентилятором.

По способу розжига различают горелки с автоматикой, с пьезоэлементом, с ручным розжигом.

Классифицируют горелки и в зависимости от особенностей конструкции топки, а также принципа нагнетания воздуха. Применяются топки как открытого, так и закрытого типа.

Для топок открытого типа применяют атмосферные (низкотемпературные) модели горелок. Их отличает простая конструкция, универсальность использования, ценовая доступность, бесшумный рабочий режим.

Схема работы горелки с пьезоподжигом очень проста: датчик отмечает снижение температуры воздуха, включается розжиг и стоп-клапан. Газ воспламеняется, происходит выделение тепла. Контроль за работой отопительного устройства осуществляют датчики или автоматическая система. В недорогих горелках эта функция возложена на термоэлемент, который достаточно быстро выходит из строя.

Автоматическая система розжига предполагает наличие высоковольтного преобразователя, питающегося от сети.

В частных домах нередко применяются комбинированные котлы с керамическими горелками, которые позволяют сжигать не только газ, но и твердое топливо. В этом случае атмосферные или эжекторные газовые горелки снабжают автоматикой, а также специальными фитилями и форсунками. Необходимые комплектующие для переоборудования котла несложно приобрести отдельно.

Горелки в топках закрытого типа дополнительно снабжают вентилятором для нагнетания воздуха. Это весьма дорогостоящий вариант, отличающийся сложным устройством с полной автоматизацией рабочего цикла. Их конструкция включает реле вентилятора, блок-фильтр, редуктор, регулировщик давления, клапан включения/выключения.

Запчасти для газовых горелок

Большая часть применяемых в современных котлах газовых горелок отличается простотой внутреннего устройства, что позволяет самостоятельно произвести не только их регулярную чистку, но и ремонт.

В перечень наиболее востребованных запасных частей и комплектующих для ремонта горелок входят:

теплообменники (ГВС, битермические, отопительные);

клапаны разного назначения;

запорный вентиль;

блок;

термостат;

муфта;

адаптеры;

автомат горения;

насос;

плата;

мембрана.

Следует знать, что при выходе отопительного котла из строя его несложно отремонтировать путем замены одной или нескольких запасных частей. Это избавит от серьезных расходов, и позволит заметно продлить срок эксплуатации отопительного оборудования без его полной замены.

Как и где приобрести запчасти для горелки

Для покупки запасных частей необходимо знать тип и модель используемого котла, а также наименование его производителя. Купить запчасти для газовых горелок по приемлемым ценам несложно в интернет-магазине “Венту”.

Компания предлагает широкий выбор отопительного и климатического оборудования, а также различных запасных частей и комплектующих для модернизации и ремонта отопительных систем от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Все товары, представленные в каталоге интернет-магазина “Венту”, имеют сертификаты соответствия, что является гарантией их высокого качества и длительного срока эксплуатации.

Самые востребованные запчасти и комплектующие всегда в достаточном количестве находятся на складе компании. Кроме того, есть возможность поставки редких комплектующих и запасных частей под заказ.

Грамотные консультанты компании готовы оказать помощь при выборе необходимых товаров. Упростить подбор нужных товаров из каталога магазина поможет информация от заказчика о:

модели газовой горелки;

серийном номере горелки;

дате выпуска котла или горелки.

По возможности клиент может отправить фотографию горелки с видимой ее маркировкой. Это заметно упростит подбор требующихся для ремонта элементов. Для общения с консультантом на сайте предусмотрена форма обратной связи. Получив исчерпывающую информацию о типе и модели газовой горелки, менеджер подберет необходимые детали, закажет их или предложит замену, которая в полной мере будет отвечать всем эксплуатационным требованиям.

Компания “Венту” ven-tu.ru напрямую сотрудничает с производителями отопительного оборудования, комплектующих и запасных частей к нему. Это позволяет предложить клиентам высокую скорость обслуживания, оптимальные сроки поставки товаров и приемлемые цены на них. Для постоянных клиентов и оптовиков действует гибкая система поощрений и скидок. При заказе оборудования общей стоимостью более 50 тысяч рублей доставка осуществляется бесплатно.