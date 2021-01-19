Выбирая планшет главное определится, для чего он будет использоваться: для работы, игр, выхода в интернет, просмотра видео и т. д.

Чтобы не переплачивать за ненужные функции, нужно четко определиться для каких целей приобретается устройство и какие задачи оно должно выполнять. Лучшим выбором будет девайс, который подойдет по производительности, удобству и цене.

Популярные производители

Современный рынок мобильных устройств предлагает широкий выбор планшетов от разных производителей. Самыми популярными считаются:

Apple iPad — устройства выпускаются только на iOS, несмотря на отсутствие бюджетных предложения, гаджеты этого бренда прочно занимают лидирующие позиции;

Samsung — южнокорейский гигант индустрии, планшеты этого бренда работают только с Android;

HP — один из немногих брендов, которые выпускают гаджеты с ОС Windows;

PiPo — завоевал популярность тем, что устройства могут поддерживать такие же функции, которые есть у моделей класса премиум, например: карты памяти на 64 Мб, 4-ядерный процессор и встроенный 3G-модем;

Lenovo — охватывает практически все возможные «ниши», а компания предлагает устройства не только на ОС Android, но и на Windows-платформе.

А чтобы ускорить выбор рекомендуем посмотреть рейтинг планшетов составленный на основе оценок и отзывов покупателей.

Параметры на которые следует обратить внимание при выборе планшета

При выборе планшета, стоит обратить внимание на его параметры. Именно они отвечают производительность, функциональность и удобство устройства.

Операционная система

Пользовательский интерфейс и функции зависят от операционной системы. В современных планшетах устанавливают одну из трех ОС: Windows, Apple iOS или Google Android.

Android — прогрессивная ОС, которая постоянно обновляется. Система является открытой, поэтому ее используют многие производители планшетов. Преимущество Android — это доступ к сервисам Google на любом смартфоне, а также возможность скачивать приложения не только с официального магазина Google Play.

Apple iOS — это закрытая система, которая устанавливается только на продукты Apple, а это значит, что компания контролирует все выпускаемые приложения. Отличия iOS:

оптимизация системы, но только под продукты Apple;

тщательно продуманный интерфейс;

надёжность и быстрота.

Планшеты на Windows имеют такой же интерфейс и набор функций как и десктопные версии ОС. Недостаток таких гаджетов — медленная загрузка системы, большое энергопотребления.

Диагональ

По размерам, планшеты делятся на три группы:

компактные — 7-8 дюймов — хорошо подойдут для просмотра страниц и игр;

среднего размера — 8-9 дюймов — отличаются своей универсальностью, они удобны для работы, чтения PDF-файлов, игр, просмотра фильмов;

планшеты с большим экраном — 10-12 дюймов — благодаря большому экрану, такие гаджеты отлично подойдут для мультимедийных развлечений, а если взять модель с клавиатурой, то получится мобильное устройство для работы.

Технология изготовления экрана

Технология изготовления экрана или тип используемой матрицы, влияет на его характеристики и качество изображения. Современные планшеты оснащены такими типам матриц как:

IPS — обеспечивает высокое качество изображения, имеет широкие углы обзора и реалистичную цветопередачу;

PLS — разработка компании Samsung на основе IPS, от предшественника отличается более низким энергопотреблением и высокой яркостью;

TFT — недорогие матрицы, с небольшим углом обзора и не идеальной цветопередачей;

Amoled —отличаются высокой контрастностью, широким углом обзора, качественной насыщенной цветопередачи.

На производительность планшета, влияет количество ядер и тактовая частота процессора.

Двух ядерный процессор с частотой от 1 000 GHz — это минимальные параметры для выхода в интернет, просмотра видео, работы в текстовом редакторе.

Планшеты с 2-4 ядрами и частотой 1,5 GHz — средние по мощности модели, которые позволят выполнять одновременно ограниченное количество задач.

Для для работы в фоторедакторах и скачивания тяжелых 3D игр, отлично подойдут процессоры от 4-ех до 8-ми ядер, со средней частотой 1.5-1.7 ГГц на ядро.

Видеопроцессор

Этот «графический чип» предназначен для обработки 3D-графики и вывода изображения, от его работы зависит качество операционной анимации и плавность воспроизводимого видео. Известные марки — это Adreno, Mali, Intel HD, IMG, PowerVR. Они производительны и энергоэффективны, однако некоторые из них обладают недостаточной совместимостью с некоторыми приложениями.

Встроенная память

Встроенная память нужна для хранения на планшете документов, файлов и загрузки приложений Она же используется для установки операционной системы.

Если для хранения фалов чаще всего используется облако, то объема встроенной памяти в 32–64 Гб вполне хватит. Планшеты с объемом в 128, 256, 512 ГБ, позволят не задумываться о недостатке свободного места.

Некоторые модели поддерживают увеличение встроенной памяти, при помощи внешних накопителей.

Оперативная память

От объема оперативной памяти зависит количество работающих одновременно приложений и отзывчивость устройства в целом. Поэтому чем больше память, тем быстрее и качественнее будет работать планшет.

Соответственно:

устройство с 1 Гб — позволит выполнять только простые задачи: работа в текстовом редакторе, чтение, общение в соц. сетях и т.д.;

2-3 Гб памяти, хватит на вполне продуктивную работу в интернете, просмотр видеофайлов и т.п.;

при объеме в 4-8 Гб — планшет будет работать плавно и без подвисаний, независимо от количества выполняемых задач одновременно.

Наличие сим карты

Поддержка сим карты, позволит пользоваться высокоскоростным 3G/4G мобильным интернетом. Устройства, которые поддерживают две Sim-карты — совмещают в себе функции планшета и смартфона, так как оснащены GSM-модулем. Имея такой гаджет, покупать телефон не обязательно. Совершать звонки можно с планшета.

Особенности камеры

Современные планшеты оснащены двумя камерами:

основной — предназначена для фотографирования и видеосъемки, бывает от 2 Мп до 8–13 Мп . На этот параметр стоит обращать внимание, если вам важно качество фотографий;

фронтальной — используется для видеосвязи, имеет небольшое количество пикселей — от 0.3 Мп до 8 Мп.

Емкость аккумулятора

Чем больше емкость аккумулятора, тем дольше планшет проработает без подзарядки. Моделям на 7-9 дюймов достаточно будет 4 000 мАч. А вот планшеты с 10-дюймовым экраном лучше приобретать с батареей на 7 000 мАч и больше.

Навигация

Спутниковая система навигации GPS — позволяет пользоваться планшетом как навигатором, то есть определять местоположение. Также существует A-GPS, которая при слабых сигналах спутника, улучшает работу GPS используя альтернативные каналы связи.

Преимущество A-GPS заключается в том, что она увеличивает скорость запуска GPS и работы GPS-модуля, быстрее обновляет координаты и экономит заряд батареи.

Наличие клавиатуры

Подключение клавиатуры к планшету будет неоспоримым преимуществом для пользователей, чья деятельность связана с работой с документами или с частым набором текста при общении. Такие модели называются трансформерами.

Наличие стилуса

Управление планшетом при помощи стилуса (перьевой ввод), позволит распознавать почерк, прорисовывать мелкие детали или символы. Наличие этой функции, необходимо тем, кто работает с графикой.

Подводя итог, можно сделать вывод, что выбор планшета должен ограничиваться несколькими характеристиками:

экран — важная функциональная часть девайса, поэтому нужно обратить внимание на тип матрицы, размер и разрешение;

удобство работы напрямую зависит от ОС с которой привыкли работать;

процессор, встроенная и оперативная память — показатели от которых зависит производительность и быстродействие устройства;

для удобной передачи данных желательно, чтобы планшет был оснащен USB-разъемом.

Если проанализировать рекомендации, то определиться не так уж и сложно. Отбросив все, ненужные параметры, останется небольшой набор характеристик для выбора.

Статья подготовлена при поддержке портала о бытовой технике и электронике https://tehnoexpert.top/