Как выбрать ходунки для инвалидов и пожилых людей

Медицинские ходунки используются инвалидами и ослабленными людьми, в том числе, пожилыми, как опора во время ходьбы.

Они позволяют перенести часть нагрузки с ног и спины на руки и предплечья.

Также ходунки часто применяются для лиц, которые в силу тех или иных причин не могут самостоятельно держать равновесие (после инсультов, при ДЦП и т.д.).

Правильный подбор ходунков является крайне важным, так как позволяет добиться необходимого терапевтического эффекта, а также сделать передвижение максимально удобным и безопасным.

Однако корректно подобрать модель не так просто, как хотелось бы.

Существует целый ряд нюансов, которые нужно учесть, в том числе особенности конкретного организма (тип травмы, вид заболевания, рост, вес и т.д.).

Приведенный ниже материал и рекомендации лечащего врача должны сделать данную задачу ощутимо проще.

Виды ходунков

Существует более 10 видов ходунков для инвалидов и пожилых людей, каждый из которых имеет определенные отличия.

Какой именно вид подходит больному, должен определять врач и только врач!

Поэтому мы ограничимся только особенностями каждого из видов, без рекомендаций, кому их стоит использовать.

Стандартные (фиксированные)

Представляют собой конструкцию на ножках с резиновыми наконечниками без каких-либо дополнительных возможностей.

Для ходьбы необходимо полностью подымать ходунки, переносить их вперед и после этого делать шаг вперед.

Благодаря минимальной функциональности стандартные модели мало весят, обладают низкой стоимостью и простым надежным устройством.

Однако подходят они только тем людям, которые способны, во-первых, полностью поднимать конструкцию и, во-вторых, во время поднимания самостоятельно без опоры стоять на ногах.

Шагающие

В конструкции шагающих ходунков предусмотрен специальный механизм, позволяющий переставлять левую и правую часть отдельно.

Благодаря данной особенности можно перемещаться, приподнимая по очереди то одну, то другую сторону.

Шагающий принцип передвижения дает два существенных плюса для ослабленных людей:

Одну сторону ходунков понимать куда проще, чем всю конструкцию сразу, соответственно нагрузка на мышцы и суставы ниже.

Всегда остается опора, даже во время движения, то есть не нужно держать равновесие полностью самостоятельно.

У большинства современных шагающих моделей есть возможность превращения их в фиксированные буквально за полминуты.

То есть, их можно использовать и как шагающие, и как стандартные, что очень удобно при реабилитации с улучшением состояния.

Двухуровневые

На двухуровневых ходунках есть дополнительные нижние опоры-поручни, находящиеся на высоте 50-70 см от уровня пола.

Они помогают людям с сильно ослабленным организмом вставать, так как сразу дотянуться до верхних поручней они не могут, либо могут, но с огромным трудом.

Стоит отметить, что вставать с помощью двухуровневых конструкций ощутимо проще, поэтому ходунки данного типа часто являются, чуть ли не панацеей во многих случаях.

В основном производятся шагающие модели, что обусловлено их назначением.

Некоторые двухуровневые ходунки могут использоваться, как поручни для унитаза, заменяя стационарные конструкции.

На колесах (роллаторы)

Ходунки на колесах предназначены преимущественно для людей, которым нужна дополнительная опора во время ходьбы, но при этом они не нуждаются в максимальном поддерживании.

Другими словами, данный вид медтехники в основном используют при незначительных проблемах с координацией, некоторых не тяжелых травмах и при немного ослабленном организме.

Во время движения ходунки нужно катить, как тележку, при этом на них можно опираться.

Двигаться с ними можно достаточно быстро, а препятствия преодолевать путем поднятия сначала передних колес, потом задних.

Модели с 4 колесами более устойчивы, чем с тремя, но чуть менее маневренны.

Также играет роль размер колес, чем они больше, тем выше проходимость и проще преодолевать мелкие препятствия в виде ямок и низких порогов, просто переезжая через них.

Но снижается маневренность, в связи с чем, как правило, рекомендуют большие колеса для улицы, средние и маленькие для дома.

Также существуют роллаторы только с двумя колесами и двумя ножками.

Передвижение на них уже несколько иное, необходимо немного приподнимать задние ножки, делать шаг и отпускать, либо же приподнимать и делать несколько шагов.

Для роллаторов для улицы крайне желательно наличие ручного тормоза.

Он необходим при движении под наклоном, чтобы предотвращать самовольное движение ходунков.

С подмышечной опорой

Ходунки с подмышечной опорой внешне схожи с двумя соединенными между собой костылями.

Есть сходство и по функциональности, ведь они тоже предоставляют больному возможность опираться на подмышечные впадины.

Разница лишь в лучшей устойчивости и наличии поручней, на которые можно опираться руками.

Данный вид ходунков наиболее часто используют люди с ослабленными руками и плохой координацией, так как конструкция устойчивая и дает возможность распределить нагрузку между руками и предплечьями равномерно.

Бывают ходунки с подмышечной опорой шагающие и на колесиках.

Шагающие больше подходят для людей с более или менее нормальным тонусом мышц и без болезней суставов рук (когда проблема только в ногах / ноге).

Роллаторы же подходят практически всем, так как требуют меньших усилий для ходьбы.

С локтевой опорой

Данный вид ходунков имеет вместо поручней для рук специальные приспособления, опираться на которые можно локтями.

Ножки при этом снабжены колесиками или резиновыми накладками (шагающие модели).

Благодаря распределению нагрузки между кистями и локтями, получается максимально разгрузить ноги и улучшить равновесие.

Поэтому пользоваться подобными конструкциями удобно людям с сильно ослабленными ногами.

Плюс локтевые ходунки спасают при отсутствии или повреждении кистей на руках, а также при их плохом контроле в силу тех или иных заболеваний.

Дополнительные особенности

Иногда, правильного выбора вида ходунков недостаточно, чтобы точно угадать с моделью.

Поэтому важно учитывать и дополнительные особенности.

Данных особенностей не так много и мы постараемся рассмотреть их все, хотя бы кратко описав их значение для инвалидов и пожилых людей.

Максимальная нагрузка

Необходимо выбирать ходунки, максимально-допустимая нагрузка у которых на 15-20 кг выше веса больного.

Это позволит избежать их поломки и быстрого износа, но в тоже время выбрать самую легкую из подходящих моделей.

Больший запас прочности не требуется, меньший возможен (до 5-10 кг), но только при отсутствии альтернативы.

Прочные модели из алюминия весят меньше, чем аналогичные по выдерживаемой нагрузке, изготовленные из окрашенной стали.

Но и стоят они дороже, хоть и не настолько, чтобы стоило экономить.

Складная конструкция

Складные модели ходунков чуть менее надежны, так как сложные узлы всегда являются слабым звеном. Также увеличивается вес.

Однако разница несущественна, а вот преимущества складной конструкции вполне ощутимы.

Ее легко транспортировать в автомобиле, поезде или самолете.

Также складные ходунки практически не занимают место при хранении и их проще переносить в руках при необходимости.

Комбинированная конструкция

Сейчас все больше производителей предлагают комбинированные модели, которые могут настраиваться под определенные виды ходьбы.

Наиболее распространенный вариант – это ходунки, которые могут быть, как фиксированными, так и шагающими.

Бывают также модели, у которых колесики могут меняться на резиновые заглушки, превращая роллаторы в обычные ходунки.

Наличие возможности комбинированного использования является огромным плюсом, поэтому имеет смысл присмотреться к данной опции.

Наличие сиденья и корзины

На некоторых изделиях предусмотрено сиденье, позволяющее во время ходьбы сделать перерыв и посидеть отдохнуть, если поблизости нет скамейки или иного удобного места.

Опция крайне полезна при прогулках по улице, где часто сесть, чтобы перевести дух просто некуда.

Поэтому, как правило, сиденьями оснащаются именно роллаторы, предназначенные для длительной ходьбы.

Помимо сиденья может быть предусмотрена корзинка или сумка для транспортировки личных вещей и покупок.

Данные приспособления полезны, так как позволяют не нагружать дополнительно организм и не занимать необходимые для движения руки.

Высота

Высота ручек на ходунках для инвалидов и пожилых людей должна подбираться в соответствии с ростом.

В частности они должны находиться на уровне запястья свободно опущенных вдоль тела рук.

Важно при этом, чтобы была предусмотрена регулировка хотя бы в пределах 10-15 см, что позволит уже идеально настроить высоту расположения ручек.

Перед покупкой соответственно важно промерить расстояние от пола до запястья и выбрать модель, у которой диапазон регулировок высоты содержит необходимое расстояние (оптимальный шаг настройки не более 3-3,5 см).

При выборе стоит обратить внимание на вид ручек:

для людей, у кого сильно потеют руки лучше всего подойдут мягкие;

для людей с больными суставами кистей также мягкие, но большого размера;

для остальных подойдут любые.

Вес

Вес ходунков является немаловажным моментом, так как подымать их для инвалидов и ослабленных людей (в том числе пожилых) бывает сложно, особенно если конструкция весит слишком много. Поэтому нужно обращать внимание на данный параметр.

Легкими моделями считаются те, что весят до 2,2-2,5 кг, пользоваться ими вполне комфортно.

Усиленные ходунки для полных весят до 4 кг, поднимать их уже не так просто.

Изделия, которые весят более 4 кг для большинства людей не подходят, так как передвигаться с их помощью довольно тяжело.

Однако это касается только фиксированных и шагающих моделей.

Роллаторы на колесах же могут весить до 10-12 кг, в зависимости от конструкции.

Подводим итоги

Итак, чтобы правильно выбрать ходунки для инвалида, пожилого человека или больного в период реабилитации нужно учесть их вид (должен подсказать врач) и основные характеристики, которые мы озвучили выше (максимальная нагрузка, высота, вес, тип ручек, тип колес для роллаторов, возможность складывания и трансформации, наличие сиденья, материал рамы).

Также стоит воспользоваться консультацией грамотного специалиста, который дополнительно поможет разобраться в ассортименте и подскажет хорошего производителя.

Наиболее высока вероятность найти такого в крупных магазинах медтехники, особенно в московских.

Рекомендуем обратиться в фирму Аура-Мед, у них менеджеры, которые разбираются в том, что продают и дают дельные советы по выбору.

При покупке не стоит забывать о том, что некоторые категории граждан имеют право на возмещение средств, потраченных на покупку ходунков, так как они относятся к техническим средствам реабилитации.

В частности это люди с официально оформленной инвалидностью.

Для получения компенсации помимо личных документов (паспорт, страховое свидетельство и т.д.) потребуется товарный кассовый чек, паспорт на ходунки и сертификат соответствия с синей печатью.

Данные документы должен предоставлять магазин по вашему требованию.

Однако далеко не все согласны этим заниматься добровольно (без скандалов), поэтому стоит уточнить данный момент до внесения оплаты.

Указанный выше в виде примера магазин по запросу без проблем предоставляет необходимые документы, как и многие другие московские фирмы.

С региональными магазинами часто все куда сложнее, однако заставить подготовить документы можно любого продавца, вопрос лишь в истраченном на это времени и нервах.

Нестандартные ходунки для инвалидов и пожилых людей

В зарубежных странах, в частности в США, существуют также экзотические виды ходунков, которые невозможно приобрести у нас.

Судить об их удобстве и эффективности сложно, так как распространены они еще слабо, поэтому отзывов и мнений специалистов крайне мало.

Но рассказать о них все же стоит, ведь есть интересные задумки.

Ходунки самокат

Предназначены преимущественно для людей с травмой лодыжки (перелом, вывих, растяжение).

Представляют собой самокат со специальной мягкой платформой, на которую кладется поврежденная нога.

Другой же ногой нужно отталкиваться, чтобы приводить ходунки в движение.

Ходунки с электроприводом

Отличаются от классических четырехколесных роллаторов наличие электрического двигателя с пультом управления.

Подразумевается, что ослабленный человек, сильно устав и выбившись из сил, может добраться до нужного места, используя электропривод.