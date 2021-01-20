Паралич лицевого нерва после инъекции препарата от коронавируса Pfizer – это побочный эффект, который быстро проходит, заявил специалист из Израиля Леонид Эйдельман. Он отметил, что причины возникновения подобной проблемы врачам пока неизвестны.

Доктор заметил, что у подавляющего большинства пациентов паралич проходит через несколько часов после прививки. У некоторых он остается на более длительное время. По его словам, пока сложно сказать, удастся ли врачам быстро победить эту проблему.

Эйдельман отметил, что паралич лицевого нерва быстро вылечивается после приема назначаемых врачами кортикостероидов, однако эти препараты подавляют работу иммунной системы. Поэтому у людей, которые столкнулись со столь необычным последствием прививки, может не развиться защитная реакция на проникновение в организм коронавируса.

Ранее сразу у тринадцати граждан Израиля был зафиксирован паралич лицевого нерва сразу после вакцинации препаратом от компании Pfizer. Медики сейчас внимательно изучают ситуацию, пытаясь найти причину данного явления.