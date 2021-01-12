Дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова, которая обвинила троих офицеров МВД в изнасиловании, рассказала о ненависти в свою сторону.

Согласно её словам, очень часто в её отношении пишут негативные комментарии и обидные вещи. Из-за этого она раньше очень сильно переживала. Впрочем, она отметила, что и добрые люди в Сети встречаются, а в реальной жизни к ней относятся с теплом и поддержкой.

Указывается, что Фатхлисламова желает, чтобы её насильникам был вынесен справедливый приговор. Также она намеревается взыскать с них 100 миллионов рублей как компенсацию морального ущерба. Кроме того, она требует лишить их званий. Свои требования она объяснила тем, что Гульназ пришлось изменить абсолютно всё для того, чтобы начать жить заново.

Находясь после изнасилования в больнице, она была «на грани самоуничтожения». Даже спустя два года после инцидента она всё ещё пребывает в «дикой неопределённости», и её тяжело от осуждения людей.