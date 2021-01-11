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БМПТ «Терминатор», представленная Россией в 2020 году, действительно похожа на боевого робота из фантастического фильма. Она не имеет аналогов в мире и хорошо подходит для ведения боя в городских условиях, пишет немецкое издание Stern.

Автор публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», отмечает, что РФ разрабатывала этот уникальный вид вооружения на основе своего боевого опыта в Афганистане и Чечне. Обычному танку с его длинным пушечным стволом тяжело прорваться сквозь тесную городскую застройку, а вот БМПТ делает это с легкость. Кроме того, она может прикрывать боевые машины от обстрелов с верхних этажей.

«Терминатор» способен не только поддерживать танки, но еще и воевать самостоятельно. Для этой цели у боевой машины имеется крупнокалиберный пулемет, противотанковый комплекс «Атака-Т» и сразу две коротких 30-мм пушки. С таким вооружением этот «танк на стероидах» легко победит в бою любую бронетехнику противника.

Автор статьи в немецком издании отмечает, что БМПТ вызвала большой интерес во многих странах мира, поэтому ее ждет успех на международном рынке вооружений.

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