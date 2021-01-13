Актёр Иван Янковский в программе Федора Бондарчука «Кино в деталях» поделился впечатлениями о работе с Кристиной Асмус.

Как отмечается, актёры вместе снимались в нашумевшем фильме «Текст», после которого Асмус буквально затравили за участие в весьма откровенной сцене с Янковским. При этом к нему самому подобного отношения не было.

По словам Янковского, ему роли, подобные той, которую он исполнил в «Тексте», весьма интересны. Сам фильм он назвал хорошим творческим экспериментом. Высказался актёр и об интимной сцене с Асмус, отметив, что они «качественно развели всех». Как заявил Янковский, они свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все и понимают, что это обман. Также он отметил, что зрители должны понимать, что это кино.

Информацию об интрижках с Асмус актёр решительно опроверг, а также сообщил, что не против сняться с ней в будущем снова.