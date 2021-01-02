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Подразделения ПВО и ВВС Восточного военного округа получили три новых истребителя Су-35С, сообщает пресс-служба главного оборонного ведомства РФ. Эти боевые машины усилят дальневосточную группировку войск и позволят еще быстрее реагировать на возможные провокации вероятного противника.

Пресс-служба Минобороны рассказала также, что пилоты ВВО уже освоили новые истребители и отлично справляются с управлением ними на занятиях по боевой подготовке. Они отрабатывают решение учебно-боевых задач, а также демонстрируют фигуры высшего пилотажа, доказывая свое мастерство.

Истребитель Су-35С относится к поколению 4++, однако в Минобороны называют это условностью. На самом деле самолет полностью отвечает требованиям пятой генерации. Он успешно ведет боевые действия даже в сложной боевой обстановке, с чем не справиться обычному самолету четвертого поколения. Основное предназначение истребителя – борьба за превосходство в воздухе, уничтожение или перехват воздушных целей, их поражение как в ближнем, так и дальнем бою. Кроме того, Су-35С наносит эффективные удары по надводным или наземным целям.

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