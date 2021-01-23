Сирийская армия почему-то не стала открывать огонь по израильским истребителям F-16, хотя из-за грубой ошибки пилотов они попали на радары комплексов С-300, сообщает информационное агентство SANA. Предполагается, что самолеты не уничтожили, так как они находились в воздушном пространстве соседнего Ливана.

Эксперты также допускают наличие неисправностей в комплексах ПВО. По из словам, на С-300 не сработали радары дальнего обнаружения цели, из-за чего истребители безнаказанно нанесли свои удары и ушли обратно.

По данным информационного агентства, F-16 сбросили на сирийскую территорию авиабомбы GBU-39, одна из которых попала прямо в жилой дом и убила трех мирных жителей. При этом истребители набрали слишком большую высоту, из-за чего оказались в зоне поражения комплексов ПВО. По какой причине сирийские войска не открыли по ним огонь, сейчас остается только догадываться.