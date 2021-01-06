Российский истребитель Су-30СМ «засветился» на видео из Сирии, опубликованном в сети. Автор ролика написал, что самолет принял непосредственное участие в уничтожении позиций джихадистов, которых активно поддерживает Турция.

Согласно информации, представленной порталом Avia.pro, наносимые российским истребителем удары достигли своих целей. В частности, было уничтожено три грузовых автомобиля. Также ракеты попали по укрытиям, в которых террористы попытались спрятаться от возмездия.

Напомним, что ранее портал Avia.pro сообщал о еще одной неудачной попытке протурецких войск захватить город Айн-Исса. В этом наступлении боевики понесли крупные потери и были вынуждены вернуться на свои позиции.