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Российский истребитель Су-30СМ «засветился» на видео из Сирии, опубликованном в сети. Автор ролика написал, что самолет принял непосредственное участие в уничтожении позиций джихадистов, которых активно поддерживает Турция.

Согласно информации, представленной порталом Avia.pro, наносимые российским истребителем удары достигли своих целей. В частности, было уничтожено три грузовых автомобиля. Также ракеты попали по укрытиям, в которых террористы попытались спрятаться от возмездия.

Напомним, что ранее портал Avia.pro сообщал о еще одной неудачной попытке протурецких войск захватить город Айн-Исса. В этом наступлении боевики понесли крупные потери и были вынуждены вернуться на свои позиции.

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