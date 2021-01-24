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Специалисты из США смогли создать новый алгоритм, способный дрессировать собак без непосредственного участия людей.

Конструкторами было разработано особое устройство, состоящее из специальной программы, базирующейся на искусственном интеллекте, динамиков и камеры. Его также оснастили системой подачи угощений, так как собак в основном учат различным командам, поощряя их вкусной едой.

Видеокамера следит за реакцией животного на разные команды, воспроизводимые при помощи динамиков. Затем специальный алгоритм проводит сравнение полученных данных с имеющейся у него информацией, чтобы понять, выполнила ли собака команду. Если питомец завершил поставленную перед ним задачу, то машина выдает ему лакомство.

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