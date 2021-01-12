Наземные аналоги гиперзвуковых ракет «Кинжал» придут на замену ОТРК «Искандер», полагают военные аналитики портала Avia.Pro. Они заявляют, что в связи с выходом Соединенных Штатов из Договоров по ликвидации ракет малой и средней дальности у России появилась возможность изготавливать и ставить на вооружение именно такие комплексы.

Эксперты считают, что косвенным подтверждением разработки гиперзвуковых крылатых ракет является предложение президента РФ Владимира Путина «приземлить» комплексы «Кинжал». Напомним, что они представляют собой ракеты воздушного базирования и сейчас активно устанавливаются на модернизированные истребители МиГ-31К.

По мнению экспертов, все существующие модификации «Искандеров» нельзя назвать устаревшими комплексами. Напротив, они способны выполнять любые боевые задачи и справляться с подавлением любого вероятного противника. Однако их замена на более современное вооружение все же необходима, поэтому гиперзвуковые тактические ракеты наземного базирования – это отличная альтернатива. Они могут поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров и, кроме того, из-за высокой скорости они становятся невидимыми для систем ПВО и ПРО.