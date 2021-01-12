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Интерпол намерен арестовать двух российских граждан из-за взрыва в бейрутском порту. Также орден на арест выдан на бизнесмена из Португалии, который проводил оценку склада со взрывоопасными веществами.

Напомним, что взрыв в Бейруте произошел из-за детонации селитры, которая была конфискована ливанской таможней. В результате происшествия погибло почти 200 человек, а шесть тысяч серьезно пострадали.

Граждане России, которых намеревается арестовать интерпол – это владелец сухогруза Rhosus Игорь Гречушкин и капитан этого же судна Борис Прокошев. Сухогруз использовался для транспортировки в Мозамбик нитрата аммония еще в 2013 году. Тогда из-за неполадок судно оставили в ливанском порту, запретив ему покидать страну.

Это привело к банкротству владельца сухогруза, который перестал платить зарплату морякам. Также они не получали продовольствие и оказались по сути брошенными на произвол судьбы. Груз, который конфисковали с корабля таможенники, поместили на склад. И именно из-за него 8 августа прошлого года произошел взрыв.

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