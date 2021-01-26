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Группа южнокорейских ученых, возглавляемая Сехуном Кимом, разработала инновационную технологию фототерапии для лечения рака. Исследовали рассказали, что теперь для уничтожения раковых клеток достаточно лишь одной инъекции.

Пациенту, страдающему от онкологического заболевания, будут вводить так называемый фотосенсибилизатор, который со временем накапливается в клетках рака, но не приживается в здоровых клетках организма. После этого останется провести повторную фототерапию и уничтожить болезнь посредством лазерного луча.

Специалисты утверждают, что открытый ними способ лечения существенно превосходит химиотерапию. Он практически не дает побочных эффектов, а также не повреждает расположенные вокруг раковых клеток тканей организма. Технология позволяет избирательно уничтожить только пораженные онкологией клетки и исключить их повторное возникновение.

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