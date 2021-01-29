Если Турция попытается поддержать Пакистан в Кашмире, Индия отправит свои боевые корабли для совместных учений с Грецией в Эгейском море, заявил генерал-майор в отставке Гаган Бакши, который в Каргильской войне 1999 года командовал батальоном.

Он заявил, что совместные учения могли бы сыграть важную роль в обеспечении четкого взаимодействия греческих и индийских кораблей. А потом можно было бы пригласить греков в Индийский океан для таких же маневров у побережья Пакистана.

Эксперты утверждают, что это заявление Бакши можно расценивать как предупреждение для Анкары, которая в последнее время все чаще пересекает «красные линии» в отношениях с другими странами. Известно, что Нью-Дели уже заинтересовался планом Бакши и вполне может реализовать его.

В индийском штате Кашмир действуют бандитские формирования Пакистана. На днях сразу в нескольких СМИ появилось сообщение о том, что турецкие войска намерены поддержать их, для чего потребуется вводить военный контингент на территорию Индии.