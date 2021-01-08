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Владимир Болибок, иммунолог из РФ, во время беседы с журналистами RT рассказал о нескольких способах, дающих возможность защитить себя от COVID-19 в спортивных центрах.

Врач отметил, что вначале нужно удостовериться в том, что в фитнес-центре действуют рециркуляры. Далее необходимо выяснить, проводят ли сотрудники клуба регулярную дезинфекцию. Определить это можно по слабому запаху хлорки в помещениях. Фитнес-клубы должны также ограничивать число людей, находящихся в залах.

Медик посоветовал брать воду с собой, а в рамках выполнения физических упражнений надевать медицинскую маску, причем не одноразовую, а хлопчатобумажную. Болибок напомнил, что при повышенной нагрузке у человека учащается дыхание, а, следовательно, увеличивается количество выделяемого им аэрозоля.

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