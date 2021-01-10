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После выздоровления от коронавирусной инфекции человеку просто необходимо снять избыточные воспалительные процессы, которые продолжают происходить в организме. А для этого нужно восстановить правильный режим питания и физических нагрузок, советует специалист-иммунолог Владимир Болибок.

Врач рекомендует принимать решение о выходе на работу в соответствии со своим самочувствием, а также со спецификой выполняемых обязанностей. Если работа подразумевает повышенные физические нагрузки, лучше не торопиться сразу же трудиться в течение всего дня.

Все дело в том, что из-за высоких нагрузок организм расходует большое количество кислорода, который необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Поэтому у человека может наблюдаться одышка и иные проблемы с дыханием.

Кроме того, меню человека должно содержать большое количество антиоксидантов. Цитрусовые, зеленый чай и другие богатые на эти вещества продукты помогут снять избыточное воспаление и существенно улучшить самочувствие.

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