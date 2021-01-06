Футболиста Ивана Игнатьева из «Рубина» раскритиковали за видеозапись, которую он недавно опубликовал в Instagram.

Как сообщается, в соцсети футболист выложил видео в честь дня рождения. В кадре он танцует на пляже, держа в руках бутылку пива. Позже спортсмен удалил видео со своей страницы, однако оно успело разойтись дальше.

Так, журналист из Италии Стефано Конфорти выложил это видео в Twitter, и сообщил, что Игнатьев перешёл в «Рубин» за 7 миллионов евро, и за год забил 3 гола. Также он задался вопросом, что не так с некоторыми игроками. В комментариях он добавил, что футболист имеет все качества для того, чтобы стать отличным форвардом.

Прокомментировал видео и бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов. Он отметил, что Игнатьев может хоть «обтанцеваться», однако пиво его удивило.