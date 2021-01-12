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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai опубликовал первые официальные фотографии «заряженного» кроссовера под названием Kona N.

Точные технические характеристики модели пока неизвестны, однако отмечается, что она будет оснащена турбомотором объемом 2,0 литра, который сможет работать с 8-скоростной роботизированной трансмиссией. Представители компании также заявили, что авто получит функцию высокопроизводительной езды под названием Launch Control.

Новые подробности о новинке будут опубликованы в самое ближайшее время. Судя по фотографиям, кроссовер получит спортивный дизайн. Видно, что он обладает двойной выхлопной системой, измененными бамперами и производительными тормозами.

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