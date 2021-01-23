В сети появилось видео удара баллистическими ракетами, который хуситы нанесли по Эр-Рияду – столице Саудовской Аравии, сообщает портал Avia.Pro. На записи запечатлен момент перехвата боеприпасов охраняющими город средствами ПВО.

Эксперты портала утверждают, что две ракеты преодолели около 1000 километров, причем сделали это незаметно для американской системы ПВО/ПРО «Патриот». Неизвестно, по какой причине, но она не отреагировала на боеприпасы, которые чуть не достигли цели.

ПРО Саудовской Аравии сработали четко и все же уничтожили баллистические ракеты. Однако произошло это уже над столицей, которая подвергалась огромному риску быть частично уничтоженной. Впрочем, йеменские войска неоднократно заявляли, что не собираются обстреливать мирных жителей и наносят удары только по военным объектам на территории Саудовской Аравии.

В любом случае остается загадкой, каким образом ракеты миновали целых шесть точек развертывания систем «Патриот» и ни разу не были обнаружены системами ПВО/ПРО.