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Мощь российского Северного флота, недавно получившего статус отдельного военного округа, впечатляет и позволяет уверенно говорить о превосходстве России в Арктике, заявляют эксперты хорватского издания Advance.

Журналисты рассказывают, что на вооружении нового округа имеется 80 боевых кораблей и подводных лодок, часть которых сейчас находится на модернизации для приведения в полное соответствие с современными стандартами. По возможностям ядерного сдерживания этим кораблям просто нет равных в других российских флотах и округах.

Помимо этого, с состав Северного флота входят центр радиоэлектронной борьбы, имеющий на вооружении современное оборудование и аппаратуру, две механизированные бригады, отвечающих за береговую и морскую защиту арктического региона, а также рота охраны.

Системы ПВО С-400 и С-350, которые совсем недавно были приняты на вооружение Северного флота, обеспечивают защиту от атак с воздуха. Они дополняются и новыми комплексами «Панцирь-С». Наконец, именно на боевых кораблях нового округа проводятся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которой сегодня нет аналогов ни в одной стране мира.

Хорватские эксперты заявляют, что все попытки США и НАТО захватить господство в Арктике сейчас обречены на неудачу, так как Россия очень давно и успешно покоряет этот регион. И ей есть чем ответить на любые вызовы.

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