Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа хакеров Global++ выплатит пять миллионов долларов студии Niantic.Как сообщается, в 2019 году студия подала на хакеров в суд, так как те создавали модифицированные версии их игр.

Отмечаются такие игры, как Pokemon Go, Ingress и Harry Potter: Wizards Unite. Осуществлять модификацию игр хакеры смогли при помощи исходного кода.

Благодаря этому игроки могли получить различные преимущества перед другими нечестным путём. Кроме того, Global++ получила прибыль, продавая тысячи подписок.

В результате достигнутого соглашения хакеры выплатят разработчикам пять миллионов долларов в качестве компенсации. Также они дали обещание перестать делать хаки и продавать продукты, которые используют код Niantic.

Также известно, что хакеры пообещали не вмешиваться в процесс создания мобильных игр и воздержаться от взлома серверов студии.

Вам может понравиться

В Польше отреагировали на военное сотрудничество Москвы и Минска

В Польше прокомментировали недавнее заявление командующего войсками ПВО Белоруссии генерал-майора Игоря Голуб…
  • Анна
  • 19.01.2021
  • читать 1 минуту

ВМС США испытают «уничтожителя» российского флота в реальном бою

В издании Defense News сообщили, что американские ВМС должны будут протестировать противокорабельную…

Оксана Акиньшина считает феминизм проблемой некрасивых женщин

Актриса Оксана Акиньшина в интервью изданию «Известия» высказалась о феминизме. Как заявила…
  • Анна
  • 19.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | город Мытищи: погода, 19 января – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – небольшая облачность, до -16 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Армавир: погода, 19 января – небольшой снег, до -2 °C |