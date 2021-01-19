Группа хакеров Global++ выплатит пять миллионов долларов студии Niantic.Как сообщается, в 2019 году студия подала на хакеров в суд, так как те создавали модифицированные версии их игр.

Отмечаются такие игры, как Pokemon Go, Ingress и Harry Potter: Wizards Unite. Осуществлять модификацию игр хакеры смогли при помощи исходного кода.

Благодаря этому игроки могли получить различные преимущества перед другими нечестным путём. Кроме того, Global++ получила прибыль, продавая тысячи подписок.

В результате достигнутого соглашения хакеры выплатят разработчикам пять миллионов долларов в качестве компенсации. Также они дали обещание перестать делать хаки и продавать продукты, которые используют код Niantic.

Также известно, что хакеры пообещали не вмешиваться в процесс создания мобильных игр и воздержаться от взлома серверов студии.