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Из-за публикаций, продолжающих «разжигать непрекращающееся насилие в США», компания Google объявила о блокировке приложения Parler. Этот интернет-мессенджер был одним из самых популярных среди сторонников все еще действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Представители Google пояснили, что уже неоднократно призывали разработчиков мессенджера прекратить призывы к насилию и модерировать сообщения пользователей, однако за несколько месяцев ситуация не изменилась. Поэтому до того момента, пока владельцы приложения не устранят проблему, оно будет «заморожено» в Google Play.

Угрожает приложению блокировкой и удалением из AppStore и компания Apple. Но она все же дала Parler сутки на устранение недостатков. Главным условием для отмены решения является модерация сообщений.

Напомним, что после обнаружения новых твитов, в которых содержались призывы к насилию, социальная сеть Twitter навсегда удалила аккаунт Дональда Трампа.

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