Руслан Хомчак, главком украинских вооруженных сил во время беседы с журналистами Obizrevatel заявил, что РФ должна ответить за «все совершенные ею преступления».

Когда украинского главнокомандующего спросили, будет ли Россия всегда для него врагом, то он привел в пример Германию, отношение к которой через десятилетия после Второй мировой войны поменялось, что позволило достичь взаимопонимания. Хомчак добавил, что с Украиной сражается Кремль, а не народ России.

По мнению военного, российские власти пробуют разжечь ненависть, однако большинство россиян отлично знают, кто виноват в вооруженной агрессии. Хомчак отметил, что после завершения конфликта Киев должен будет заново выстраивать отношения с Москвой, однако России все равно придется ответить за «преступления, совершенные в отношении украинских военных и граждан».