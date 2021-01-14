читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руслан Хомчак, главком украинских вооруженных сил во время беседы с журналистами Obizrevatel заявил, что РФ должна ответить за «все совершенные ею преступления».

Когда украинского главнокомандующего спросили, будет ли Россия всегда для него врагом, то он привел в пример Германию, отношение к которой через десятилетия после Второй мировой войны поменялось, что позволило достичь взаимопонимания. Хомчак добавил, что с Украиной сражается Кремль, а не народ России.

По мнению военного, российские власти пробуют разжечь ненависть, однако большинство россиян отлично знают, кто виноват в вооруженной агрессии. Хомчак отметил, что после завершения конфликта Киев должен будет заново выстраивать отношения с Москвой, однако России все равно придется ответить за «преступления, совершенные в отношении украинских военных и граждан».

Вам может понравиться

Ольга Бузова заявила, что Путин является для неё идеалом

Ольга Бузова на днях в новом интервью призналась, что считает Владимира Путина…
  • Анна
  • 14.01.2021
  • читать 1 минуту

Мария Горбань похвасталась стройной фигурой в бикини

Актриса Мария Горбань поделилась новыми фотографиями из своего отпуска, который она проводит…
  • Анна
  • 12.01.2021
  • читать 1 минуту

Премьера фильма «Морбиус» с Джаредом Лето была перенесена на осень 2021 года

Премьера фильма от Sony «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли была…
  • Анна
  • 12.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | город Мытищи: погода, 14 января – небольшой снег, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 января – ясно, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 января – пасмурно, до -10 °C | Королев: погода, 14 января – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 14 января – небольшой снег, до -14 °C | Армавир: погода, 14 января – небольшой дождь, до 4 °C |