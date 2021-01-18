Глава ВОЗ заявил, что из-за вакцинации против коронавируса мир окажется на грани «катастрофического морального провала».

Как заявил Тедрос Гебрейесус, страны с высокими доходами могут не выполнить своё обещание равного доступа к вакцинам. Согласно его словам, в 49 странах, имеющих высокие доходы, было прописано более 39 миллионов доз вакцины. При этом только 25 доз вакцины были переданы одной стране с наименьшими доходами.

Также Гебрейесус отметил, что некоторые страны и компании продолжают заключать двухсторонние сделки и обходить инициативу COVAX, а также поднимают цены. Целью данной инициативы является обеспечение доступа к вакцине всех слоёв населения. Он заявил, что вакцины хватит на всех нуждающихся, но сейчас в первую очередь необходимо уделить внимание тем, кто более подвержен риску тяжёлого заболевания и смерти.