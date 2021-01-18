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Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал министра ЖКХ Бориса Беляева за то, что жители региона не были достаточно хорошо проинформированы о повышении платежей за отопление.

Как отмечается, во время оперативного совещания Беляев объяснил причины повышение платежей. Так, он указал на резкое понижение температуры и возникшее нарушение режима теплоснабжения ресурсоснабжающими организациями. Также он отметил несоответствие фактических площадей при начислении платежей, и некорректную работу общедомовых узлов учёта.

В итоге министр предложил провести возврат неправомерно начисленных сумм. Также Хабиров указал, что во время работы Беляева подобная ситуация возникает уже второй раз, намекая на схожий инцидент прошлой зимой. Как пообещал Хабиров, третьего такого случая не будет. Также он потребовал пересчитать платежи и договориться с поставщиками услуг о том, чтобы потребителям были возвращены деньги.

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