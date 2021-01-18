Россия уступает Соединенным Штатам по силе и мощи своего флота, однако у нее есть оружие, которое компенсирует это отставание, считают военные обозреватели. Так, эксперт Юрий Кнутов уверен, что глубоководный беспилотный аппарат «Посейдон» легко справится с американским авианосцем.

Этот подводный дрон не имеет аналогов в мире. Он оснащается так называемой «кобальтовой» бомбой или ядерной боеголовкой на 100 мегатонн, благодаря чему способен уничтожать не только авианосные группы потенциального противника, но и прибрежные мегаполисы.

Помимо «Посейдона», у России есть противокорабельные ракеты «Калибр», «Гранит» и другие, которые также не оставляют американским авианосцам ни единого шанса на выживание.

Эксперт Василий Дандыкин напоминает также о гиперзвуковой ракете «Циркон», которая летит со скоростью более 9 Махов и остается незаметной для любых средств обнаружения. Одного такого боеприпаса достаточно, чтобы уничтожить авианосец, приблизившийся к границам на расстояние до 500 км. Кроме того, вдоль морских рубежей можно расставить широкополосные мины, которые не позволят противнику даже войти в территориальные воды.