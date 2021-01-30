Намереваясь отказаться от «Северного потока-2», ФРГ рубит сук, на котором сидит, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Он также уверен, что не Соединенные Штаты должны решать, какой газ использовать его государству.

Шредер считает, что санкции США в отношении газопровода, а также давление на Германию – это проявления недобросовестной конкуренции. По его словам, главная цель Соединенных Штатов заключается в продаже ФРГ фрекингового газа, который «дорогой, уступающий трубопроводному и не экологичный».

По мнению Шредера, получая газ из «Северного потока-2», Германия сможет смело отказаться от угля и атомной энергии. При этом она сможет обеспечить себе полную энергетическую безопасность и независимость от заокеанских партнеров.

Экс-канцлер заявил, что «ненависть» к российскому газопроводу не является точкой зрения большинства жителей Германии. Напротив, оно как раз поддерживает «Северный поток-2», несмотря на то, что СМИ утверждают обратное.