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Федеральная служба безопасности в прошедшего году потратила более одного миллиарда рублей на покупку автомобилей.

Об этом заявил Telegram-канал «МБХ Медиа LIVE» со ссылкой на сведения с портала госзакупок. Так, указывается, что ФСБ в 2020 году провело 55 тендеров, их общая стоимость составила 1 миллиард 101 миллион рублей. В планах организации было приобретение 868 машин. Из-за того, что информация о всех аукционах не была обнародована, выяснить какие-либо сведения о технических характеристиках приобретаемых машин, или об их моделях и марках, не удалось.

При этом указывается, что ФСБ за самый недорогой автомобиль собиралось заплатить 630 тысяч рублей, и 4,1 миллиона рублей – за самый дорогой.

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