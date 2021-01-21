Дэвид Экс, журналист издания Forbes, усомнился в характеристиках российской термоядерной торпеды «Посейдон», назвав ее обычным инструментом пропаганды.

Согласно словам автора материала, в действительности эти беспилотные подводные аппараты, разработанные в РФ, не несут угрозы Соединенным Штатам. Он заявил, что они смогут добраться до американского побережья лишь за два дня. За это время Россия будет полностью уничтожена, считает Экс.

Журналист не понимает, для чего именно российскому ВМФ необходима столь уязвимая и медленная торпеда с термоядерными боеголовками. На фоне более быстрых ракет «Посейдон» кажется совершенно бесполезным. В России же называют его дополнительным средством сдерживания.