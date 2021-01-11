Новые стратегические бомбардировщики появятся в 2021 году у Китая и Соединенных Штатов, однако российская разработка сумеет удивить весь мир, считают авторы публикации в бразильском издании «Folha de S. Paulo». Речь в ней идет о перспективном авиационном комплексе ПАК ДА.

Сообщается, что новый российский «стратег» изготавливается на специально для него построенном заводе в Казани. Работы продвигаются достаточно быстро, поэтому уже в наступившем году возможно проведение первых испытаний бомбардировщика.

Из открытых источников о самолете можно получить очень мало информации. Известно, что он будет создан по принципу «летающего крыла», который применялся американцами во время строительства бомбардировщика B-2. Кроме того, сообщалось о возможности комплекса преодолевать расстояния до 12 000 км.

Эксперты считают, что увлечение многих армий мира самолетами-невидимками приобрело массовый характер. Однако помимо них, в некоторых странах создаются квантовые радиолокационные станции, которые смогут вычислять абсолютно любые летательные аппараты. Поэтому сложно сказать, есть ли смысл в разработке новых технологий малозаметности или даже полной невидимости.