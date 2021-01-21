Глубокая медленная фаза сна удаляет из мозга человека токсичные белки, провоцирующие развитие болезни Альцгеймера и других дегенеративных расстройств. Такой вывод сделали ученые из Северо-Западного университета США, которые провели серию экспериментов на плодовых мушках.

Ученые пояснили, что медленные фазы сна в течение ночи чередуются с быстрыми. И чем дольше длятся первые, тем эффективнее мозг очищается от отходов. Результаты экспериментов показали, что глубокий сон является отличной профилактикой нейродегенеративных расстройств.

Если же человек не досыпает либо удовлетворяется быстрыми фазами сна, являющимися поверхностными, то нейроны мозга постепенно погибают, что и приводит к разного рода заболеваниям.

Нейроны плодовых мушек, которые отвечают за сон, практически не отличаются от человеческих, поэтому именно эти насекомые были выбраны для исследований. Ученые ввели в их организм специальный краситель, который должен был выполнять роль токсичного вещества.

По словам экспертов, при переходе сна в быструю фазу, краситель очень медленно выводился из организма. Кроме того, многие мушки получали травмы в этом процессе. В глубокой фазе ничего подобного не наблюдалось – насекомые были абсолютно спокойны, лишь иногда выпячивая или втягивая обратно хоботок. Эксперты заявили, что таким образом они перемещали токсины для их вывода из организма.

Ученые в очередной раз отметили важность полноценного сна. Они порекомендовали взрослым людям спать не менее 7 часов, чтобы качественно отдыхать и выводить из мозга токсичные вещества.