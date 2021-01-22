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В случае войны между США и Россией, Москве необходимо учесть три основных уязвимости Соединенных Штатов, считает политический эксперт Евгений Сатановский. Одной из них он считает преувеличенные надежды Америки на союзников в Европе.

По мнению обозревателя, из всех европейских стран НАТО за США пойдет разве что Великобритания. Остальные же выйдут из игры сразу, как начнутся потери или вспыхнет волна терактов на их территории.

Вторая уязвимость – это низкое качество и небольшое количество современного вооружения. Сатановский привел пример с высокоточными ракетами в Ливии, которые демонстрировали отличные результаты, но по непонятным причинам очень быстро закончились.

Третья очень важная уязвимость – это несоответствие боевой техники США тем реалиям, с которыми она столкнется на территории России и других постсоветских стран. К примеру, тяжелые танки просто увязнут на разбитых российских дорогах. Но даже если этого не произойдет, они застрянут на мостах, которые строились именно с таким расчетом, чтобы разрушаться под тяжелой техникой.

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