Прибалтика может стать отправной точкой для ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. Издание Eurasia Review, высказавшее такое предположение, считает, что две сверхдержавы схлестнутся именно из-за попытки взять под свой контроль Эстонию, Латвию и Литву.

Авторы публикации отмечают, что противостояние между США и Россией на руку всем трем прибалтийским государствам. Они используют его по полной программе, однако при этом совершают серьезную ошибку. Из-за действий Риги, Таллинна и Вильнюса постоянно растет напряжение на европейском континенте.

Это, по мнению экспертов, весьма неприятно, однако противостояние может иметь и более страшные последствия для Прибалтики. Нельзя исключать, что Соединенные Штаты используют территорию трех государств в качестве плацдарма для нападения на Россию либо нанесут превентивный ядерный удар, после которого республики просто исчезнут с лица земли.