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Команда исследователей из Эстонии в настоящее время работает над созданием новейшего квантового компьютера, работающего на базе ионов редкоземельных элементов.

Специалисты отмечают, что квантовые системы следующей генерации окажутся гораздо надежнее предшественников и смогут осуществлять заметно большее число задач за такой же отрезок времени. Этого удалось добиться путем разработки нового способа обнаружения ионов в микрокристалле.

Согласно словам ученых, сформировавшиеся при применении ионов редкоземельных металлов микрокристаллы начнут функционировать как кубиты. Они схожи со стандартными битами, имеющими значение «1» или «0», однако могут одновременно находиться в обоих состояниях. Ионы при этом обладают двумя электронными позициями – с сильным и слабым взаимодействием.

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