Экипировка эстонских офицеров оказалась плохо приспособленной к сильным морозам, что привело к серьезным проблемам в ходе военных сборов.

В недавно проведенных учениях участвовали сержанты и офицеры запаса вооруженных сил Эстонии. Соответствующее мероприятие состоялось на военном объекте Тапа. В рамках него использовалась разнообразная военная техника, в том числе самоходные артиллерийские установки. Однако бойцам не выдали снаряжение, спасающее от холода.

На данной территории температура воздуха нередко падает до -12 градусов, а его влажность может достигать 90%. В результате шапки военных, изготовленные из тонкого искусственного меха, практически сразу же обледенели, вызвав большие неудобства при ношении.