Китай расширит доступ на свой рынок для европейских компаний, а также создаст для них комфортные условия для ведения бизнеса и обеспечит честную конкуренцию, сообщает издание The Hill. Авторы публикации заявляют, что 30 декабря прошедшего года ЕС и КНР подписали соглашение, против которого выступали Соединенные Штаты и Великобритания.

Договор EU-China Comprehensive Agreement on Investment еще не прошел ратификацию в ЕС, однако сомнений в том, что процедура будет проведена в кратчайшие сроки, ни у кого уже не осталось. Обе стороны уверены, что они сумеют усилить свои позиции на мировом рынке в таких сферах, как инвестиции и торговля.

Британия и США возмущены тем, что Евросоюз «предал правила западной солидарности», что говорит о возможной конкурентной борьбе в самое ближайшее время. Авторы издания предполагают, что Соединенные Штаты могут создать новый экономический альянс, в который войдут Австралия, Япония, Индия и даже Россия.