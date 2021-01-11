Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китай расширит доступ на свой рынок для европейских компаний, а также создаст для них комфортные условия для ведения бизнеса и обеспечит честную конкуренцию, сообщает издание The Hill. Авторы публикации заявляют, что 30 декабря прошедшего года ЕС и КНР подписали соглашение, против которого выступали Соединенные Штаты и Великобритания.

Договор EU-China Comprehensive Agreement on Investment еще не прошел ратификацию в ЕС, однако сомнений в том, что процедура будет проведена в кратчайшие сроки, ни у кого уже не осталось. Обе стороны уверены, что они сумеют усилить свои позиции на мировом рынке в таких сферах, как инвестиции и торговля.

Британия и США возмущены тем, что Евросоюз «предал правила западной солидарности», что говорит о возможной конкурентной борьбе в самое ближайшее время. Авторы издания предполагают, что Соединенные Штаты могут создать новый экономический альянс, в который войдут Австралия, Япония, Индия и даже Россия.

Вам может понравиться

Спасатели Подмосковья рассказали об опасности переохлаждения

Представители МЧС по Московской области рассказали об опасности переохлаждения и дали несколько…

В Хабаровске выясняют, как оскорбление Путина попало на сайт правительства

На протяжении 12 часов на официальном интернет-ресурсе правительства Хабаровского края демонстрировалась надпись,…

Жителей Серпухова предупредили об опасности в связи с учениями военных

В СМИ сообщают, что военные решили предупредить жителей городского округа Серпухов об…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 января – переменная облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 11 января – переменная облачность, до 0 °C | Подольск: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Армавир: погода, 11 января – пасмурно, до 2 °C |